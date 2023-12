Annerie wilde eerst niets van Meppel weten, maar nu is ze eigenaresse van de Grote Kerk

Toen Annerie Kremer in 2006 met haar uitvaartbedrijf in Meppel startte, zinspeelde ze er al op. 'Als die kerk voor één euro te koop komt, dan sta ik vooraan', zei ze toen. En de kerk in kwestie, de Grote of Mariakerk in het stadshart van Meppel, ging inderdaad voor dat symbolische bedrag in de verkoop. Er waren vijf geïnteresserden, maar de keuze viel op Kremer.