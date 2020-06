Scholen weer open: 'Na de zomer moeten we het onderwijs herontdekken'

Op het Roelof van Echten College in Hoogeveen lopen tegen het einde van de zomer dagelijks weer meer dan duizend leerlingen door het gebouw. "Dat is fantastisch", is de eerste reactie van bestuurder Albert Weishaupt van de middelbare school. "Want onderwijs zonder dat leerlingen bij elkaar in de klas zitten en wisselwerking met elkaar hebben, is geen goed onderwijs."

Afstand houden

Leerlingen hoeven straks geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar voor docenten blijft mogelijk gelden dat ze op afstand van elkaar en de leerlingen moeten blijven. Volgens Weishaupt kan dat in de praktijk best wel lastig zijn. Zo moet een docent als hij de klas binnenloopt voldoende ruimte hebben om naar het bureau of bord te lopen. "Dat vraagt wat van de inrichting", zegt de bestuurder. "En hoe gaat het met de pauze? In dit pand werken ongeveer 60 docenten. Die kunnen niet met elkaar in de personeelskamer, want als ze op 1,5 meter afstand moeten blijven zitten, passen ze daar gewoon niet in."

Het onderwijs herontdekken

Ook de vorm van het onderwijs zal veranderen. Even naast een leerling zitten om iets uit te leggen, zit er nog niet in. "Ook nu weer moet er een soort herontdekking komen. Hoe ben ik nou docent in deze situatie? Het is allemaal niet vanzelfsprekend. We praten er in Nederland soms wel wat makkelijk over: 'Oh de kinderen gaan weer naar school en het is klaar'. Nee, het vraagt nogal wat."

Peter de Visser, directeur van scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel en Diever vraagt zich af wat na de zomer de voorwaarden precies zijn. "Daar kijken wij met spanning naar uit", zegt hij. Wel denkt hij dat het voor docenten wat betreft het onderwijs straks iets makkelijker wordt. "De afgelopen periode hebben we veel online les gegeven en toen bleek dat dat leraren erg moesten wennen aan het feit dat ze hun aandacht moesten verdelen tussen de leerlingen in de klas en de rest thuis. Dat bleek toch ingewikkelder dan iedereen op school of iedereen thuis."

Morgenavond maakt premier Rutte tijdens een persconferentie bekend onder welke voorwaarden de scholen de deuren weer mogen openen.