BLISS is meer dan een 'nirvanabandje'

In een paar jaar tijd zijn de jonge honden van BLISS een stuk volwassener geworden. In ieder geval op gebied van muziek. Ook snappen ze van anderen, ervaren mensen, wat aannemen moeten om verder te komen in de muziek. Maar hun eigenheid daarbij verliezen doen ze niet. "Je moet dingen van mensen aannemen", glimlacht Osman.

"Iedereen is wel gebekt, helemaal in de muziekwereld", legt Schultz uit. "Ik denk dat wat wij doen luisteren is naar iedereen en opslaan wat iedereen zegt en de helft weggooien, fuck dat, en de andere helft wel doen." Volgens Schultz is dat de manier om jezelf te blijven én om verder te komen. "Maar wel heel veel luisteren en leren. We zijn ook nog jong, dus dat moet ook wel hè."

Vier singles

Om de nieuw ingeslagen weg te bezegelen komen er vier singles uit de komende tijd. Zover is het nog niet. De nummers staan in de steigers en de jongens staan te popelen om de studio in te gaan. "De blue prints liggen er", aldus Schultz. 17 november verscheen voor de fans die niet meer kunnen wachten alvast de single Band-aid. Het nummer is een mooi voorbeeld dat BLISS de grunge nog niet de rug heeft toegekeerd. Osman is positief over het nieuwe werk en of dat goed ontvangen gaat worden. "Ik denk van wel", aldus een vastberaden frontman.