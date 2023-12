SP stelt Kamervragen over heropstarten gaswinning NAM in Zuidoost-Drenthe

De SP in de Tweede Kamer wil opheldering over de reden waarom de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gaswinning in kleine velden van Zuidoost-Drenthe opnieuw wil opstarten. Het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw.

De NAM wil opnieuw aardgas winnen onder Schoonebeek, Dalen en Oosterhesselen. Ook hernieuwde winning onder Nieuw-Amsterdam is in beeld, al gaat daar voorlopig de gaskraan niet open door onrust over bodemdaling in het gebied.

Wel of niet te maken met afvalwater?

Aanleiding voor de vragen van Beckerman is het artikel 'Laatste aardgas uit velden halen, is niet voor meer ruimte afvalwater oliewinning' van RTV Drenthe. Beckerman wil weten in 'hoeverre het heropstarten van de aardgaswinning te maken heeft met de behoefte aan bergruimte voor afvalwater uit de oliewinning' en of er een 'direct verband is tussen deze twee activiteiten'.

Ook wil Beckerman van Vijlbrief weten hoe hij denkt over de zorgen van Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) over de 'gestapelde mijnbouw' (aardoliewinning, aardgaswinning en afvalwaterinjectie uit de oliewinning, red.) en of er wel genoeg ruimte in het bijna lege gasveld onder Schoonebeek is om al het afvalwater te injecteren.

Geen zoektocht naar meer plek voor afvalwater

Het opnieuw in productie nemen van een aantal bijna lege aardgasvelden in Zuidoost-Drenthe gebeurt volgens de NAM niet omdat er meer lege aardgasvelden nodig voor afvalwater. Volgens Hein Dek van de NAM is het simpel: we hebben nog lang aardgas nodig, ook in de energietransitie. En met de huidige gasprijzen is gaswinning rendabel in Dalen, Oosterhesselen, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek.

De NAM wil ook het bijna lege gasveld onder Schoonebeek weer in productie nemen. Inderdaad, hetzelfde gasveld waar straks ook het afvalwater uit de aardoliewinning in verdwijnt. Dat kan volgens Dek gelijktijdig in hetzelfde gasveld.

Stop Afvalwater Schoonebeek vreest dat de NAM de bijna lege gasvelden in Dalen, Oosterhesselen, Nieuw-Amsterdam nog leger wil maken, om zo ruimte te creëren voor afvalwater. Volgens Hein Dek van de NAM klopt het dat de gasvelden van Dalen en Oosterhesselen eerder in beeld zijn geweest in de zoektocht naar bergruimte voor het water uit de oliewinning. Maar dat is volgens hem nu zeker niet de reden om daar weer aardgas te gaan winnen. Volgens SAS is er in het Schoonebeeker' gasveld niet genoeg ruimte voor al het afvalwater, volgens de NAM is die ruimte er wel.

Bodemdaling

Verder vraag SP-Kamerlid Sandra Beckerman aan staatssecretaris Vijlbrief of de heropstart van de gaswinning in Zuidoost-Drenthe gevolgen heeft voor de totale bodemdaling in het gebied. De totale verwachte bodemdaling neemt volgens de NAM wel toe, maar het grootste deel van de bodemdaling in Oosterhesselen, Dalen en Nieuw-Amsterdam wordt volgens de NAM veroorzaakt door gaswinning en aardoliewinning in Schoonebeek.

Ook wil Beckerman van Vijlbrief weten of heropstart van de gaswinning in lijn is met de doelstellingen van de Rijksoverheid op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid.