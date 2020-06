Rijbaan A28 bij Spier dicht door ongeluk met vrachtwagen

In de file die ontstond vloog een auto in brand (Rechten: De Vries Media)

De boom kwam vervolgens over de snelweg te hangen en de trailer liep schade op. In de file die hierdoor ontstond, vloog vervolgens een auto in de brand. De twee incidenten staan los van elkaar.

De auto's zijn weggesleept en de boom wordt opgeruimd. Daardoor is nog de rechterrijstrook nog dicht.

Of er iemand gewond is geraakt bij het ongeval met de vrachtwagen en bij de autobrand is nog niet duidelijk. Hoelang de A28 in noordelijke richting dichtblijft, is niet bekend.

De ANWB adviseert verkeer vanuit Zwolle om te rijden via de A32 en A7.