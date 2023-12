'Op het veld ben ik de trainer, in de kantine ben ik gewoon André'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Podcastmakers Stijn Steenhuis en Tom Meijers ontvangen deze week André Mulder, de voormalig trainer van onder meer SC Erica, HODO, Germanicus, Dalen en Noordscheschut. De zogeheten 'spoorlijntrainer' zit vol schitterende anekdotes uit zijn vijfentwintigjarige trainerscarrière en gaat in op de vraag of ie ooit nog een club onder zijn hoede gaat nemen. Wat is het geheim van de trainer die nooit werd weggestuurd? "Daar ben ik best trots op."