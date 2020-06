Celstraf geëist voor poging tot verkrachting buurvrouw in Emmen

De vrouw zou op 7 december 2018 bij de 57-jarige verdachte komen schoonmaken. De twee woonden op dat moment in een appartementencomplex in Emmen. De Emmense had schulden bij hem en die zou ze inlossen door huishoudelijk werk bij de man te doen.

Woede

Toen ze bij hem was, kregen de twee ruzie. De verdachte had naar eigen zeggen op dat moment acht halve liters bier op. De vrouw had ook flink gedronken en GHB gebruikt. Tijdens de ruzie kreeg de man een woedeaanval. Wat de Groninger daarna deed, kon hij zich niet meer herinneren, vertelde hij in de rechtszaal.

"Zo ineens hoorde ik de vriend van de buurvrouw buiten staan schreeuwen dat ik de deur open moest doen. Ik lag met haar op de grond en ik dacht: wat ben ik eigenlijk aan het doen?", vertelde de man.

Hard gillen

Volgens het slachtoffer viel de buurman haar aan en belandden ze op de grond. De man deed zijn broek open, greep haar bij de keel, legde zijn andere hand op haar mond en hield haar zo in bedwang. Daarna probeerde hij haar broek naar benden te krijgen. Toen hij haar mond losliet, gilde de vrouw hard. Op dat gegil kwam haar vriend af.

Hij filmde met zijn telefoon wat hij binnen zag en riep zijn vriendin. Zij kon op zijn aanwijzingen door een raam naar buiten klimmen. Haar onderbuurman had zijn voor- en achterdeur op slot gedraaid. In de rechtszaal zei hij dat hij dat altijd deed vanwege overlast van andere buren.

Behandeling en begeleiding

Het slachtoffer, dat blauwe plekken en een gescheurd T-shirt had, belde thuis de politie. De verdachte werd aangehouden en moest niet veel later vertrekken uit zijn appartementje. Hij woont nu met begeleiding in Mussel en wordt behandeld voor zijn alcoholverslaving.

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs voor poging tot verkrachting. Dat baseert hij mede op het filmpje van de vriend van het slachtoffer. Zijn advocaat vindt dat de Groninger vanwege gebrek aan bewijs moet worden vrijgesproken. Ook vroeg ze de rechtbank de man in ieder geval geen celstraf op te leggen omdat dan de behandeling stopt. Ook zou dat betekenen dat hij zijn huis, begeleiding en baan kwijtraakt.

Op 7 juli doet de rechtbank uitspraak.