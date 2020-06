Drentse zorginstellingen voorzien geen problemen bij hittegolf: 'Laat maar komen'

Het kwik stijgt de komende dagen boven de 25 graden, met mogelijk een hittegolf tot gevolg. Bij zorginstellingen treedt dan het hitteprotocol in werking, maar zijn er ook extra maatregelen nodig nu zorgcentra nog altijd in de greep worden gehouden door het coronavirus?

Geen onterechte vraag, want slecht geventileerde ruimten met mensen zijn hét recept voor een snelle verspreiding van virussen, blijkt uit onderzoeken. Er zijn dan ook zorginstellingen die de komende dagen onzeker tegemoetzien. Want de hitterichtlijnen die het RIVM toepast vanwege het coronavirus, maken het lastig om het hitteplan goed toe te passen. Zo wordt afgeraden om in gemeenschappelijke ruimtes van verpleeghuizen ventilatoren aan te zetten.

In Drenthe is die zorg ongegrond, blijkt uit een rondgang langs enkele zorginstellingen. Zo laat Zorggroep Tangenborgh in Zuidoost-Drenthe weten dat een eventuele hittegolf niet voor problemen zal zorgen. "Bij ons worden de standaard hitteprotocollen geactiveerd en de ventilatie in al onze locaties voldoet aan de eisen. Laat maar komen die warmte dus." Ook Zorggroep Drenthe is goed op de hitte voorbereid, laat de organisatie weten.

Hitteplan

"Ook in al onze verzorgingshuizen is de temperatuur en het hitteplan goed geregeld", laat een woordvoerder van Treant Zorggroep weten. De zorggroep die actief is in de driehoek Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal laat bovendien weten dat er niet heel veel aanpassingen hoeven worden gedaan om aan alle eisen te voldoen.

"De enige fysieke wijziging die we doorvoeren is dat we tafelventilatoren niet gebruiken in verband met het verspreiden van lucht en daarmee vochtdruppels. Dit geldt in ieder geval in openbare ruimtes", legt de Treant-woordvoerder uit. "Voor de rest zijn we niet heel bang voor een hittegolf. Het moet eerst maar eens echt warm worden."

'Geen speciale ontwikkelingen'

Ook in de verzorgingshuizen van Interzorg, actief in Noord- en Midden-Drenthe, verwacht men geen problemen in de komende dagen. "De hitte is er nog niet", luidt de nuchtere reactie. "Uit voorzorg halen we wel tafelventilatoren weg voor zover aanwezig, maar er zijn verder geen speciale ontwikkelingen."