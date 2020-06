Zwagers starten kledinglijn als eerbetoon aan overleden zoontjes

In ons land overlijden per dag twee baby's door vroeggeboorte. En alsof het lot hen tartte, hebben de zwagers Jeroen Mons uit Meppel en Tim van Dalfsen uit Zuidlaren daar in de afgelopen jaren allebei mee te maken gehad. Een kledinglijn zorgt nu voor een mooie nagedachtenis.

Kees, het zoontje van Tim en zijn vriendin Birgit, overleed eind vorig jaar. Hij kwam al na 24 weken ter wereld en overleed vijf weken later, nadat hij voor zijn leven had geknokt, in het UMCG. Jeroen en zijn vriendin Sanne kwamen er vier jaar geleden bij de 20 weken-echo achter dat hun zoon Naud het niet zou redden.

Strong Babies

Het verlies van hun zoontjes zorgde voor veel verdriet, maar beide zwagers zijn inmiddels zover dat ze die ervaring willen omzetten in iets positiefs. Daarom zijn Jeroen en Tim de kledinglijn ByKees gestart, waarmee ze Strong Babies willen ondersteunen. Die organisatie zet zich in om het aantal vroeggeboortes bij baby's terug te dringen.

Strong Babies hoopt dat het percentage vroeggeboren baby's binnen tien jaar met 30 procent is teruggebracht. Door onderzoek te doen naar preventie en behandelmethoden van vroeggeboorten, moet dat uiteindelijk lukken. Met terugwerkende kracht zou Tim er alles voor over hebben gehad om elke dag, zoals iedere kersverse vader, te genieten van zijn pasgeboren zoontje.

"Het laat je nooit meer los", blikt hij terug op de woelige maanden die achter hem en zijn vriendin Birgit liggen. "Ons zoontje liet eind jaar het leven, dus het is ook nog wel vrij vers. Er volgde een hele verdrietige periode, met gelukkig veel steun van familie en vrienden."

Naam laten voortleven

Ondanks dat hij zich bij het tragische verlies van zijn zoontje moest neerleggen, vond Tim dat hij iets met de situatie moest. Daaruit ontstond met zijn zwager Jeroen het idee om een kledinglijn in het leven te roepen. "Kees is een te mooie naam om te laten liggen. In de kledinglijn willen we die naam graag laten voortleven, net als die van Naud en al die andere sterrenkindjes."

Het idee om de namen van vroeggeboren kindjes juist te vereeuwigen in een kledinglijn, lag volgens Tim meer voor de hand dan hij zelf dacht. "Of het nou koud of warm is, ik loop áltijd in t-shirts", zegt hij lachend. "En omdat ik vrij lang ben en goede t-shirts niet overal te verkrijgen zijn, dacht ik: misschien moet ik ze zelf gaan ontwerpen."

Toen hij samen met Birgit de hond uitliet, besprak hij zijn kledingontwerpplannen met haar. "Al wandelend kwamen we op het idee om de kledinglijn ByKees te noemen." Een postuum eerbetoon aan hun overleden zoontje. "Dan maken we er echt iets moois van en iets goeds", legt hij uit.

ByKees

De t-shirts van ByKees zijn er voor zowel mannen als vrouwen in tien kleuren verkrijgbaar en zijn allemaal voorzien van een zelfgemaakte opdruk. "Die prints zijn door een kunstenaar ontworpen en daarin komt het element natuur heel erg terug. Dat komt omdat de natuur ons in de moeilijke periode goed heeft gesteund en daarin voelen we heel erg de aanwezigheid van het sterrenkindje."

Wie via ByKees.shop één of meerdere t-shirts bestelt, doneert daarmee automatisch aan Strong Babies, waar het gros van het bedrag aan ten goede komt. "We hebben geen winstoogmerk", vertelt Tim. "De winst die we maken steken we weer in het bedrijf, zodat er meer geld gegenereerd wordt, waardoor er weer meer gedoneerd kan worden. Eén kleine wens hebben we nog wel: we hopen uiteindelijk ook nog een kinderkleding aan de lijn toe te kunnen voegen."