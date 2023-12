Nieuwbouw sporthal De Koel Borger start volgend jaar: 'We nemen afscheid van een tijdperk'

Een legendarische plek, waar sporters vijf decennia zich in het zweet werkten. "Het is tijd voor een upgrade", zegt Bé Kuipers van volleybalvereniging VEB'98. In januari 2024 wordt sporthal De Koel in Borger vervangen door nieuwbouw. "We nemen afscheid van een tijdperk."

Deze jaren in De Koel wil de club in stijl afsluiten. Daarom hebben ze een concert georganiseerd in de 'oude' sporthal. Begin volgend jaar nodigt de vereniging iedereen uit om tijdens het feest herinneringen op te halen.

Herinneringen

"Met de volleybalvereniging sporten we altijd al in deze sporthal. Iedereen is hier natuurlijk gehecht aan het oude, maar door bepaalde gebreken zijn we blij met een nieuwe hal", zegt oud-voorzitter Bé Kuipers.

De houten vloer is voor de volleybalclub een blikvanger, die ze graag had willen houden. "Helaas moeten we daar afscheid van nemen, maar er komt veel moois voor terug. Er liggen goede plannen en het gebouw gaat mooi passen in het geheel, vooral bij de MFA (multifunctionele accommodatie, red.) die ernaast staat." Een mooie sporthal, die weer vijftig jaar vooruit kan, zo noemt Kuipers het.

"Met dit feest proberen we natuurlijk iedereen weer bij elkaar te krijgen, die een herinnering heeft aan deze sporthal. Mensen die hier jarenlang gesport hebben, die komen weer een kijkje nemen", zegt Kuipers. In de hal liggen mooie herinneringen. "Dan denk ik direct aan de clinics die we hebben gehad van het Nederlands team en Lycurgus. Dat zijn altijd leuke activiteiten voor de jeugd."

Hoog nodig

De huidige Koel uit 1968 is nodig aan vervanging toe. Zo ontbreekt een tussenwand, waardoor de zaal niet in meerdere delen kan worden opgesplitst. Daardoor kan maar één groep of club tegelijkertijd gebruikmaken van de zaal.

Daarnaast maken zowel sportverenigingen als scholen veelvuldig gebruik van de hal en hierdoor raakt de sporthal overvol. De nieuwe sporthal krijgt daarom een groter oppervlak dan de huidige: er komt zo'n 500 vierkante meter bij. De totale kosten voor de nieuwbouw komen neer op 9 miljoen euro.

Heikel punt

Begin januari begint de nieuwbouw en dan heeft de volleybalvereniging een aantal maanden geen eigen zaal meer voor trainingen een wedstrijden. "Hiervoor tijdelijk een oplossing vinden is natuurlijk het grootste heikele punt. We kunnen voor trainingen terecht in de sporthal in Nieuw-Buinen en voor wedstrijden in de hal in 2e Exloërmond. Het probleem is dan wel dat dit verder reizen is en dat iedereen met de auto gaat komen."

De gemeente denkt hierbij wel mee aan mogelijke oplossingen, zo vervalt in die maanden de zaalhuur voor de club en hoeven de leden daardoor minder contributie te betalen. Kuipers geeft aan dat ze toe zijn aan een nieuw gebouw. "We hebben er zin in."

Nieuwe look

Volgens de plannen van Bouwgroep Dijkstra Draisma moet de bouw in december 2024 klaar zijn. De uitstraling van de sporthal krijgt een compleet nieuwe look, niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Zo ligt de hoofdentree op de eerste verdieping. De sporthal blijft voor iedereen toegankelijk, want het gebouw wordt voorzien van een lift. De zaal zal op te delen zijn in drie zaaldelen. Verder bestaat de nieuwe Koel uit een horeca-gedeelte met keuken en kantine, een multifunctionele ruimte en zes kleedkamers.