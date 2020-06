Man uit Meppel langer vast voor wapenvondst in Hoofddorp

Meppeler Saied H., die donderdag werd opgepakt in verband met een grote wapenvondst in Hoofddorp, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Holland bepaald, laat een woordvoerder weten.

Arrestatieteams deden donderdag invallen bij twee woningen in Meppel: in het huis van de 36-jarige H. en in de woning van zijn vader in wijk Koedijkslanden, waar H. regelmatig komt. Tegelijk met de Meppeler werden ook mannen uit Hoofddorp, Hillegom en Breukelen opgepakt.

Wapens voor liquidaties

De arrestaties volgden op een langlopend onderzoek naar een grote wapenvondst in een garagebox in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch in maart vorig jaar. Daar werden onder meer automatische vuurwapens, handvuurwapens en handgranaten gevonden; wapens die volgens politie en justitie worden gebruikt bij liquidaties.

"Toen die wapens gevonden werden, zat mijn cliënt al 3,5 jaar vast voor de zaak Maggiora. Hij is pas vorig jaar zomer voor het eerst weer buiten gekomen", zegt H.'s advocaat Louis de Leon. Hij betitelt de vermeende betrokkenheid van de Meppeler bij de wapens in Hoofddorp als 'oud zeer', omdat H. sinds zijn arrestatie in de zaak Maggiora in september 2015 volgens zijn advocaat geen misdrijven meer heeft gepleegd.

'Oud zeer'

Maggiora draaide om een drugsbende die vanuit Meppel opereerde en onder leiding stond van Saied H. In augustus 2017 is hij veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer grootschalige handel in cocaïne, wapenbezit- en handel en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Hij kwam vorig jaar zomer met een enkelband en onder strenge voorwaarden vrij.

Van hem en de andere drie verdachten zijn sporen gevonden op de wapens die in de garagebox in Hoofddorp lagen. Volgens De Leon is er DNA van H. gevonden op één van de wapens. Hij vermoedt dat het gaat om een wapen dat zijn cliënt mogelijk in handen heeft gehad voor september 2015, toen hij nog actief was in de criminaliteit.

Een deel van de wapens die naar voren kwamen tijdens het onderzoek in de zaak Maggiora onder meer Kalasjnikov en pistoolmitrailleurs - is op aanwijzen van een handlanger van H. destijds teruggevonden in Meppel en omgeving, maar niet alles.

Andere verdachten

Van de vier verdachten die vorige week zijn opgepakt in de Noord-Hollandse zaak zitten er nu nog twee vast. Vorig jaar werden ook al twee verdachten aangehouden vanwege de wapenvondst. Eén van hen zit nog in voorarrest.

