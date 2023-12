Emmen krijgt sinterklaascadeau van 5 miljoen tegen leegstand: 'We kunnen aan de slag'

'Het spel is op de wagen'

Het is al met al een ambitieus plan, beaamt Rink. "Maar ook een plan waar we nu mee aan de slag kunnen. Dat we nu dit bedrag vanuit het Rijk ontvangen, is een belangrijke stap. Het spel is op de wagen." Het rijksgeld wordt volgens Emmen vooral ingezet voor de aanleg van groen, aanpak van de straten en stoepen en om het financieel mogelijk te maken dat er goedkope huurwoningen voor bijvoorbeeld jongeren gerealiseerd worden.

Een voorwaarde voor het rijksgeld, dat uit het potje 'impulsaanpak winkelgebieden' komt, is dat de gemeente zelf ook vijf miljoen euro bijlegt. Het volledige project kost zo'n vijftig miljoen euro. "De overige veertig miljoen zal dus uit de markt komen, denk dan vooral aan vastgoedeigenaren", zegt de wethouder. ''Maar daar heb ik vertrouwen in. Ik heb vandaag al meerdere appjes binnengekregen met het verzoek om op de koffie te komen, dus dat zit wel goed. We gaan afspraken maken."

Van wensbeeld naar concrete plannen

Per locatie moet gekeken worden wat kan en wat technisch haalbaar is. De verwachting is dat het uitwerken van het hele plan nog twee tot drie jaar in beslag zal nemen. Daarna kan de schop de grond in.