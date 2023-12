Stadskanaal vangt 200 asielzoekers op, maar: 'Gemeenten, neem ook je verantwoordelijkheid'

Stadskanaal biedt tweehonderd asielzoekers aan om in verwarmde tenten te overnachten vanwege de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om tenten aan de Manegelaan die vandaag worden opgebouwd en tot in ieder geval eind januari blijven staan. Deze tijdelijke opvang zou donderdag klaar moeten zijn voor gebruik. Omwonenden worden vandaag geïnformeerd door de gemeente.

De gemeente Stadskanaal geeft daarmee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Als gevolg van de drukte bij het COA in Ter Apel verblijven asielzoekers al bijna twee maanden 's nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND, soms op stoelen en op de grond. Afgelopen weekend schoot het Rode Kruis te hulp om basisvoorzieningen te leveren op het terrein van de IND.

Verantwoordelijkheidsgevoel provincie Groningen

Rondom het aanmeldcentrum Ter Apel dreigt door de drukte opnieuw een crisis omdat het Rijk en andere Nederlandse gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, laat de provincie Groningen vandaag in een persbericht weten. "De laatste weken verblijven tussen de 2.400 en 2.500 mensen in Ter Apel, terwijl de absolute bovengrens op tweeduizend ligt", schetst de provincie Groningen, die daarmee de noodklok luidt.

Hoewel de provincie vindt dat andere gemeenten en het Rijk aan zet zijn om Ter Apel te ontlasten, wordt uit verantwoordelijkheidsgevoel de helpende hand geboden om een crisissituatie te voorkomen. Daardoor worden tweehonderd asielzoekers tijdelijk in Stadskanaal opgevangen en daar komen nog eens honderd opvangplekken in de gemeente Groningen bij. Waar precies wordt later deze week bekend.

Dat is besloten aan de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie. "We hebben een humanitaire ondergrens, waar wij als overheden in Groningen niet doorheen willen zakken", zegt René Paas, die als commissaris van de koning in Groningen leiding heeft over de regietafel. "Maar het is ellendig en onverantwoordelijk als de rest van bestuurlijk Nederland het in Ter Apel en Groningen uit de hand laat lopen", zegt hij.

Warme maaltijd en slaapplek

Asielzoekers die de nacht doorbrengen in Stadskanaal komen 's avonds met de bus aan en krijgen vervolgens een warme maaltijd en een slaapplek. Ze gaan de volgende ochtend weer terug naar Ter Apel. Stadskanaal ving vorig jaar van juni tot december ook asielzoekers op die niet terechtkonden in Ter Apel. Ook toen werd er gebruik gemaakt van tenten aan de Manegelaan.