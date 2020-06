Fietsen zijn in Drenthe niet aan te slepen

Ook Egbert Egberts in Borger kan de vraag maar amper aan. Klaas Almoes zag de vraag door de coronacrisis veranderen. "In het begin heb ik heel veel mountainbikes en racefietsen verkocht. Elke voetballiefhebber wilde volgens mij fietsen in de regio. Dat ebt nu weer een beetje weg. Nu hebben we het heel druk met elektrische fietsen en de reparaties."

Veranderde vraag

Toeristen komen in Borger niet alleen voor reparaties. "Er komen inderdaad veel toeristen die een elektrische fiets aanschaffen", zegt Munneke. "Die zijn hier op vakantie en kopen een fiets omdat ze hier in Drenthe lekker willen fietsen."

Elektrische fietsen met de accu in het frame verkopen het beste. "Daar zit een fors prijskaartje aan. Zo heb ik er hier een van 3699 euro. Dat is een hoop geld. We merken dat er erg veel vraag is naar fietsen met deze prijsstelling", zegt Munneke.

Hoe dat kan? "Nou, mensen geven aan dat ze toch niet op vakantie kunnen. En dat ze een fiets aanschaffen omdat het een gezonde bezigheid is."

Lang wachten

De levertijden zijn in Emmen verdubbeld en kunnen oplopen tot twaalf weken of zelfs een half jaar. "We proberen zo creatief mogelijk te zijn. Maar soms moeten mensen toch echt even geduld hebben. Het gebeurt ook weleens dat de damesfiets er wel is en voor heren dan bijvoorbeeld niet. Soms hebben we dan een leenfiets voor ze, totdat hun nieuwe fiets er is", vertelt Munneke.

Egbert Egberts heeft nog nauwelijks 'nee' hoeven te verkopen. "Als je kijkt naar Gazelle, Batavus, Accell Group en Cube, die fabrieken zijn natuurlijk allemaal dicht geweest. Dat komt nu allemaal weer op gang. Die mensen zijn dag en nacht aan het werk om de inhaalslag te maken, maar gelukkig kunnen we nog wel wat bedienen."