Cel geëist tegen Roemenen voor inbraken in Assen en Schoonoord

De mannen werden eind oktober opgepakt in een huis in Harkstede (Groningen), waar ze tijdelijk woonden. De politie verdacht ze van meerdere inbraken in Noord- en Oost-Nederland. In het huis vond agenten ook een tas met 55 horloges, zestien armbanden en een damestas met nog meer sieraden.

Volgens de officier zijn dat allemaal spullen die zijn buitgemaakt bij inbraken. De 32-jarige verdachte verklaarde na zijn aanhouding dat ze van hem waren en dat hij ze via veilingsite Ebay had gekocht, maar aanklager vindt dat witwassen kan worden bewezen.

Klus met inhoud

Daarnaast vindt hij dat er genoeg bewijs is dat dezelfde man een kluis met daarin 5.700 euro heeft gestolen bij een garagebedrijf in Schoonoord. De daders kwamen daar in augustus 2017 binnen via een raam. De kluis werd een paar honderd meter achter het bedrijf teruggevonden, met daarbij een stukje keukenpapier waar DNA van de 32-jarige man op werd gevonden.

Telefoonwinkels

De man werd ook verdacht van inbraken in telefoonwinkels aan de Rolderstraat in Assen en in Hoogezand in september dat jaar. Vooral bij de inbraak in Hoogezand, begin september 2017, was de schade groot. Er werden 102 telefoons gestolen met een schade van 15.000 euro tot gevolg. Maar volgens de officier van justitie was er te weinig bewijs om een van de drie Roemenen daarvoor te kunnen veroordelen.

Wel vindt hij bewezen dat de 33-jarige verdachte een van de mannen is die in totaal 44 telefoons hebben gestolen bij de inbraak in Assen. Hij bekende dat hij een van de mannen was die te zien waren op camerabeelden in de zaak.

Van der Valk

Het trio wordt daarnaast ook verdacht van het openbreken van containers en een bouwkeet op de bouwplaats van een nieuw Van der Valk Hotel bij Apeldoorn. Daar verdween in oktober 2017 een grote hoeveelheid gereedschap. Een deel ervan werd teruggevonden in de auto waar de oudste verdachte en de 33-jarige man in hadden gezeten. Daarom zijn die twee volgens de aanklager schuldig aan heling.

'Slecht politieonderzoek'

De officier had stevige kritiek op het werk van de politie in de zaak. "Ik heb wel eens betere dossiers gezien en ook beter politieonderzoek", mopperde hij. Bij meerdere misdrijven kon hij niet anders dan vrijspraak vragen wegens gebrek aan bewijs. De verdachten waren er zelf niet. Zij zijn na een tijdje in voorarrest weer vrijgelaten en ook voor hun advocaten onvindbaar.

