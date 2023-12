Samen eten zorgt voor kerstgevoel bij cliënten Huize Odoorn: 'Ik leer nieuwe vrienden kennen'

De tafels rood gedekt, livemuziek en de gehele dagbesteding in kerstsferen: Dagbesteding Huize Odoorn zorgde ervoor dat alle cliënten alvast Kerstmis konden vieren, met een speciaal diner.

"We hebben deze avond georganiseerd omdat de decembermaand toch als beladen maand voelt, een stukje eenzaamheid komt hierbij kijken. Mensen hikken tegen de kerstdagen aan en wij hopen op deze manier toch een soort lichtpuntje aan hun te geven", legt eigenaresse Geke Rengers uit.

Dankbaar

Een groep van ongeveer zestig senioren werd gisteravond door de dagbesteding verwend met een heus drie-gangen diner. "We hebben net een heerlijke groentesoep gehad en het hoofdgerecht is runderrollade, dat is heerlijk", zegt meneer Snijders.

Tijdens het eten werden er liedjes gezongen door zangeres Annemiek Drenth, waar de cliënten herinneringen van vroeger mee op konden halen. "Ik hou van muziek, maar dan wel luisteren. Vooral 'Engelbewaarder' vind ik een heel mooi nummer", vertelt Snijders met een lach op zijn gezicht. Toch zingt een andere cliënt, meneer Geraets, het liefst uit volle borst mee. "Die liedjes hebben een hele speciale betekenis voor mij", zegt hij.

Veel meegemaakt

"Ik kom hier altijd fluitend binnen en ga fluitend weer weg", vertelt Geraets. Hij heeft in zijn leven veel meegemaakt en komt bij de dagbesteding om zijn vrouw op adem te laten komen. "Door een hersenbloeding ben ik linkszijdig verlamd, maar ik ben hier niet verdrietig over. Ik blijf vrolijk dankzij mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Doordat ik zoveel heb meegemaakt is Huize Odoorn voor mij een bijzondere plek." Geraets heeft bij de dagopvang veel vriendschappen gesloten en is blij dat hij Kerstmis alvast op deze manier met hen kan doorbrengen.

Burgemeester

Als kers op de taart kwam burgemeester Jan Seton helpen met koken. "Deze doelgroep heeft ontzettend veel ontzag voor de burgemeester, ze kijken enorm tegen hem op. Op het moment dat hij kwam binnenlopen zag je iedereen stralen", vertelt Rengers.