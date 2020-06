Kazerne Assen aangewezen als extra opleidingslocatie voor onderofficieren

"We hebben wel genoeg manschappen, maar geen mensen om de soldaten op te leiden", zegt majoor Arjan Kreeft. "Daar heb je onderofficieren voor nodig. Om dat tekort op te lossen, leiden wij nu ook op."

Naast de extra onderofficiersopleiding is defensie in Assen ook weer gestart met de Algemene Militaire Opleiding. Soldaten leren daarbij de militaire basisvaardigheden. "Op dit moment lopen er 174 leerlingen rond", legt Kreeft uit.

Corona en opleiden

Om dan ook de coronavoorschriften te volgen is soms een uitdaging. "We houden echt overal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand aan. In de lokalen, buiten en ook in hun vrije tijd, vragen we de leerlingen afstand te houden. Maar het onderdeel 'Zelfhulp Kameradenhulp', de militaire EHBO, doen we nu bijvoorbeeld niet. Dat levert gevaar op. Dat onderdeel doen we aan het eind van de opleiding, hopende dat de RIVM-maatregelen dan versoepeld zijn. Je hebt met beperkingen te maken, dat is lastig. Op deze manier leiden we normaal niet op. Je merkt ook dat instructeurs en leerlingen het lastig vinden."

Op de buitenplaatsen staan mobiele wasunits, waar leerlingen en personeel hun handen kunnen ontsmetten. Ook is er een grote witte tent geplaatst. "Die tent hebben we er neergezet omdat niet iedereen tegelijk in het restaurant kan eten. De leerlingen kunnen nu ook in deze tent terecht. Zo spreiden we de groepen."

Corona of niet, de 48 leerlingen die tot onderofficier worden opgeleid hopen eind december hun diploma te krijgen.