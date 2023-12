Tal van dode schapen bij aanval tussen Amen en Grolloo

Bij een aanval tussen Amen en Grolloo zijn in de nacht van zondag op maandag vijf schapen gedood. Nog eens achttien werden door een veearts uit hun lijden verlost. Betrokkenen vermoeden dat een wolf flink om zich heen heeft gebeten.

Schapenboer Henry Kruid trof de overleden schapen aan toen hij maandagochtend het land opstapte. "Anderen waren zwaar gewond", zegt hij. "De een had een kapotte poot, bij de ander hingen de pezen eruit of er was schade aan de achterzijde."

DNA-onderzoek afwachten

Een veearts zag zich volgens Kruid genoodzaakt de gewonde schapen een spuitje te geven. Het dodental van de aanval komt daarmee op 23. In Drenthe gebeurde het de afgelopen jaren een keer eerder dat meer schapen werden gedood. Dat was begin juli 2022 in Geesbrug. Toen werden 25 schapen slachtoffer van een aanval door een wolf. Dit jaar staat het 'record' op vijftien doden in Dwingeloo (februari) en Nijensleek (januari), blijkt uit cijfers van uitvoeringsinstantie BIJ12.

DNA-onderzoek moet nog uitsluitsel geven of het daadwerkelijk een wolf was die verantwoordelijk is voor de aanval op de dieren van Kruid. Hans Hasper, in Drenthe provinciaal coördinator van het Wolvenmeldpunt, laat weten dat ook een hond hiertoe in staat is.

'Radicaal' gebeten

Bij Kruid zelf is er geen spoortje twijfel. Volgens hem heeft de wolf 'radicaal' om zich heen gebeten. Hij laat weten dat hij geen wolfwerende maatregelen heeft genomen in een poging zijn dieren te beschermen. "Stel dat iedere boer een grote afrastering aanbrengt, waar moet al ons wild dan langs?", zegt hij. "Die worden dan in het nauw gedreven. Ook zie ik bij collega's die wel een raster hebben dat het veel werk met zich meebrengt. Het is bovendien een grote investering."

Hasper wijst op de subsidie die boeren kunnen krijgen voor een raster. "Deze aanval is bovendien een duidelijke waarschuwing voor schapenhouders dat ze aan afrastering moeten doen", zegt hij. "Dat wild geen kant meer op kan, is niet waar. Reeën springen eroverheen en hazen kunnen eronderdoor."