Kerstboom al in huis? Zo haalt jóuw boom de kerst

Veel mensen hebben de kerstboom al in huis of halen 'm dit weekend op. Maar hoe houd je je boom in perfecte conditie, zodat hij tijdens de kerstdagen stralend voor de dag komt?

Volgens een ongeschreven regel haal je de kerstboom in het eerste weekend na 5 december op. De laatste jaren lappen steeds meer mensen die gedachte aan hun laars en dus staat de boom tijdens of vóór pakjesavond in de woonkamer.

Henk Koopman, eigenaar van Kerstbomenkwekerij 't Nije-Laand in Tiendeveen merkt dat al enkele jaren: "Dat wordt steeds 'erger'. Mensen halen die boom steeds eerder in huis. Dat zal ook alleen maar eerder worden, denk ik."

Met of zonder kluit?

Kerstbomen zijn er met en zonder kluit. Een kerstboom met kluit betekent dat de wortels aan de boom blijven zitten. Daardoor kan de boom beter water opnemen en dat is natuurlijk weer goed voor het behoud van de sfeermaker in huis. "Als je de boom lang in huis wil hebben, dan kan je het best een boom met kluit hebben. Die kunnen het geweldig lang volhouden. Als je hem goed verzorgt", aldus Koopman. "Dat doe je door de boom water te geven. Om de dag water geven is voldoende."

Water geven is, in tegenstelling tot wat velen denken, belangrijk bij bomen met en zonder kluit. Een boom zonder kluit mag nooit zonder water staan. Doorgaans is het genoeg om iedere twee dagen het water bij te vullen.

Meer dan water geven

Naast het geven van voldoende water is er nog meer te doen aan het behoud van je boom. Christina van Wijk verkoopt, samen met haar man, sinds negen jaar kerstbomen vanuit huis. Vorig weekend hadden zij voor het eerst topdrukte. Mensen die een kerstboom kopen bij hun boerderij in Nieuw-Roden krijgen tips om de boom zo goed mogelijk te onderhouden. Die tips prijken op een bord bij de verkoopzaak.