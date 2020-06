Zorgen om branden afvalbedrijven, provincie vraagt hulp staatssecretaris

Volgens Gedeputeerde Staten (GS) moeten hiervoor landelijke richtlijnen worden aangepast. Ze hebben daarom staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat een brief gestuurd.

13 afvalbranden

Aanleiding hiervoor zijn de branden die regelmatig ontstaan bij de afvalverwerkers. In de afgelopen drie jaar hebben in Drenthe dertien afvalbranden plaatsgevonden. Zo brak in mei - niet voor het eerst - brand uit bij afvalverwerker Attero in Wijster.

Volgens GS treffen de bedrijven al maatregelen - het gaat dan bijvoorbeeld om warmtebeeldcamera's, bluszand of het verdichten van afval zodat er geen zuurstof bij komt - maar is dit nog niet verplicht omdat het niet in de vergunning is opgenomen.

GS zegt dat de branden leidden tot veel onrust in de omgeving. "Het gaat om de gezondheid en veiligheid van de inwoners", zegt gedeputeerde Hans Kuipers. "Daarom vraag ik de staatssecretaris om afvalverwerkers via een landelijke richtlijn te verplichten om deze bewezen goed werkende maatregelen ter voorkoming van brand te treffen op de bedrijfslocaties en in de bedrijfsprocessen. Je hebt een zorgplicht naar je omgeving. Committeer je dus aan brandwerende maatregelen, voor ieders veiligheid."