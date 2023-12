Sinterklaascadeau voor school Zuidlaren past niet in de zak

Enigszins verward komt Sinterklaas vanochtend basisschool De Lichtkring in Zuidlaren binnen. Hij stond bij het nieuwe schoolgebouw dat nog in aanbouw is, terwijl de kinderen nog les krijgen in hun tijdelijke onderkomen. Wat blijkt, de bouw van de nieuwe school is wat vertraagd en dus nog niet open.

Daarom vieren ze vandaag op de tijdelijke locatie de verjaardag van de Goedheiligman. Tenminste, dat denken de honderd leerlingen en hun juffen.

Wat zij niet weten is dat Sinterklaas samen met directeur Karine Woensdregt nog een extra cadeau voor ze heeft. Na een ochtend vol zingen, dansen en cadeautjes uitpakken dirigeert Sinterklaas de kinderen naar het nieuwe gebouw aan de Larikslaan. Tot ieders grote verbazing krijgen ze daar de sleutel van hun nieuwe school overhandigd. Helemaal klaar is de school nog niet, maar ze mogen wel voor het eerst met zijn allen binnen kijken.

Nieuwe school

Onder luid gejuich draait Woensdregt de deur van het slot en gaan de leerlingen met hun juffen naar binnen. Onder toeziend oog van Sinterklaas zoeken ze hun eigen lokaal. Daarna krijgen de groepen van de Pieten een rondleiding door de school. Directeur Woensdregt glundert. "Er zat een juf in het complot maar verder wist niemand dit. De sleuteloverdracht valt perfect samen met de verjaardag van Sinterklaas, dit had niet beter gekund."

Ook Sinterklaas is in zijn nopjes met het cadeau. "Het paste niet eens in de zak, zo'n groot cadeau als dit heb ik nog nooit gegeven." De kinderen lijken ondertussen nog maar weinig oog te hebben voor de Sint. Zij stuiteren enthousiast door de gangen. Ook Corieke en Sarah kijken goedkeurend rond. Zij zaten in de bouwcommissie en mochten namens de leerlingen meebeslissen over hoe het gebouw ingericht moest worden. "Ik vind het heel mooi geworden, en alles is nog ze lekker nieuw", vertelt Sarah. "En ik vind het heel mooi dat de school zo duurzaam is, veel materialen zijn hergebruikt", vult Corieke aan.

Nadat de leerlingen een half uurtje binnen hebben gekeken, moeten ze weer terug naar hun tijdelijke onderkomen want daar staan de ouders te wachten om hun kroost op te halen. "Ook zij wisten van niks", aldus directeur Woensdregt.