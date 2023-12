Jongerencentrum El Padrino structureel open: 'Interesse van jongeren blijft groeien'

Initiatiefnemer achter El Padrino is Assenaar Gerwin Meertens. "In coronatijd kregen mijn twee zoons steeds meer vrienden over de vloer. Er was helemaal niks te doen voor jongeren van hun leeftijd. Tot we op een gegeven moment met 15 á 16 jongeren bij ons thuis zaten", vertelt Meertens. Daarop besloot Meertens een oud bedrijfspand in de wijk Kloosterveen in te richten als jongerencentrum.