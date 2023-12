Sporen van amfetamine in acht co-vergisters in Drenthe

Aanleiding voor Drenthe, Groningen en Friesland om dit onderzoek te beginnen is een vergelijkbaar onderzoek in de provincie Gelderland. In dit onderzoek werden verschillende overtredingen gevonden bij de co-vergisters. In Noord-Nederland werden bij 23 van de 34 onderzochte co-vergisters sporen van amfetamine en methamfetamine gevonden in het digestaat. Deze middelen mogen niet aanwezig zijn in dit restproduct, waardoor het digestaat niet als meststof gebruikt mag worden, maar als afvalstof.