'Assen moet optreden tegen beheerders van kunstgrasvelden'

De rubberkorrels (van vermalen autobanden) bestaan uit zink, minerale olie en kobalt. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat die schade kunnen veroorzaken aan de bodem en het grondwater, schrijft dagblad Trouw. Beheerders van die kunstgrasvelden moeten dus voorkomen dat de korrels in de natuur komen.

De stichting 'Kom van dat gras af' wijst naar een uitspraak van de rechter in Rotterdam. Eind vorig jaar werd namelijk de beheerder van kunstgrasvelden in de gemeente Enschede veroordeeld tot een boete van 10.000 euro (de helft daarvan was voorwaardelijk). De korrels lagen in de bermen, tot op vijftien meter van het speelveld. De beheerder deed niet genoeg om dit te voorkomen.

Volgens de stichting zijn er in de tien gemeenten 23 plekken waar rubberkorrels buiten de velden liggen. Welke plek of plekken dat in Assen zijn, is niet duidelijk. De gemeenten moeten binnen acht weken reageren op het handhavingsverzoek.