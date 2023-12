Code geel tot morgenochtend: dit staat ons te wachten

Vanavond en morgenochtend is er op een aantal plekken in Drenthe kans op ijzel en sneeuw. Hierdoor kan het glad worden. Om deze reden heeft het KNMI besloten om code geel in Noord-Nederland te verlengen tot morgenochtend 09.00 uur.

De kans op ijzel in onze provincie is wat lager dan aan de andere kant van de grens tussen Nederland en Duitsland, maar nog altijd zo'n twintig tot dertig procent. Dat vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Het is altijd lastig om te zeggen wanneer die ijzel er precies is. In de namiddag en vanavond gaat het vooral in het zuidoosten van Drenthe ijzelen en dus is daar de kans op extra gladheid het grootst."

Ook valt er vanavond nieuwe sneeuw. Die sneeuw zal ten oosten van de A28 blijven liggen omdat het daar onder de 0 graden Celsius blijft. In het zuiden en ten westen van de A28 blijft het dooi en dus laat de nieuwe sneeuw daar geen indruk achter.

Morgen wordt het beter

Morgenochtend is het volgens Van der Zwaag in de ochtend nog glad op sommige plekken. Vooral Oost-Drenthe gaat hier last van hebben. In de loop van de dag gaat de temperatuur richting de 3 tot 4 graden. "Dan zal alles wat er nog ligt snel weg zijn. Dat betekent wel dat alle wegen, fietspaden en bruggen nat zijn", aldus Van der Zwaag.