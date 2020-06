Omwonenden kleine gasvelden eisen beter schadeprotocol

De groepen vinden dat ze in de steek gelaten worden door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Op 1 juli gaat namelijk een speciaal schadeprotocol in voor kleine gasvelden, maar daaruit blijkt volgens de actievoerders dat burgers zelf schade door gaswinning moeten bewijzen. Gevreesd wordt dat burgers kansloos staan tegenover 'een batterij van duurbetaalde juristen van de overheid en de mijnbouwondernemingen zoals de NAM en Vermillion', aldus de bewonersgroepen.

'Bewijslast moet worden omgedraaid'

Ze willen daarom dat de bewijslast wordt omgedraaid, zoals in Groningen. "Dit protocol is eenzijdig juridisch dichtgetimmerd en er is niets geleerd van de enorme ellende die mensen in Groningen hebben", zegt Jeannette van der Velde van Stichting GAS DrOvF. Volgens de bewonersgroepen moet het niet uitmaken waar iemand woont en moet iedereen op dezelfde manier worden behandeld.

Van der Velde voelt zich geschoffeerd. "Ze (de overheid en mijnbouwers, red.) zijn samen verantwoordelijk en genieten van alle profijt, maar ze leggen de rekening neer bij de bewoners van het gebied", vertelt ze. "Schade door gaswinning is grillig, het ene huis heeft er wel last van, het andere niet. Inmiddels heb ik diverse verhalen. Vaak tenenkrommend en lijkend op de ontwrichtende casussen uit Groningen - in de zin van 'kastje naar de muur' en 'levens in de wachtstand' - maar dan uit Friesland of Drenthe."

Volgens de bewonersgroepen is de aanbieding van de petitie een primeur: de petitie wordt vanwege het coronavirus namelijk digitaal aangeboden.

