Verdachten Yorneo-zaak wachten inhoudelijke behandeling van hun zaak in cel af

Het voorarrest van de vijf jonge mannen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de dood van een 26-jarige medewerkster in jeugdinstelling Yorneo in Emmen is vandaag door de rechtbank in Assen met maximaal drie maanden verlengd. De inhoudelijke behandeling van de zaken staan gepland van 22 tot en met 31 januari.

De 17-jarige Jenairo H. uit Ruinerwold en de 20-jarige Arek K. uit Emmen waren op 14 januari in de instelling om een kluis te stelen. De jongste had daar destijds een onderkomen. De medewerkster uit Groningen werd tijdens de diefstal neergestoken. Ze overleed kort daarop aan haar verwondingen. Dit gebeurde voor de ogen van een meisje dat ook in de instelling woonde.

Bekennen de diefstal

Het meisje probeerde hulp in te schakelen, maar ze werd door de daders vastgehouden. Ze ontglipte toch en sloeg alarm bij een naastgelegen restaurant. H. en K. werden kort daarop aangehouden. Beiden bekennen de diefstal van de kluis, maar geven elkaar de schuld van het neersteken van de vrouw.

Beiden maakten deel uit van een jeugdbende, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd geleid door de 20-jarige Gino de W. uit Groningen en Jermaine S. (20) uit Emmen.

Straatroven en overval

De twee jongens waren door S. erop uitgestuurd om een overval te plegen. Ze mochten niet met lege handen thuiskomen. Het OM vindt daarom dat ook S. betrokken is geweest bij de gekwalificeerde doodslag in de instelling, ook al was hij daar niet fysiek bij aanwezig.

De groep pleegde volgens het OM in wisselende samenstelling in Emmen meerdere straatroven en een overval op de McDonald's, waarbij een schot werd gelost. Bij de overval op het fastfoodrestaurant zou ook een 18-jarige tiener uit Roden zijn betrokken.

De 20-jarige Emmenaar die bij het incident in Yorneo aanwezig was, wordt eveneens verdacht van een zedenzaak. Het is nog niet duidelijk of dat zedendelict ook in januari wordt behandeld. Verder worden in alle zaken nog getuigen gehoord bij de rechter-commissaris, enkele rapporten zijn nog niet binnen.

Leidinggever van de bende

Alleen de advocaat van Groninger Gino de W. vroeg de rechtbank of de Stadjer het proces thuis mocht afwachten. De twintiger wordt over een paar weken vader. Zijn vriendin heeft hem nu hard nodig, zei de raadsman. De Groninger zegt amper bij de groep betrokken te zijn geweest. Twee getuigen, waaronder de medeverdachte K., dichtten De W. een grotere rol toe. Het OM ziet in de Stadjer de leidinggever van de criminele bende.