Reuzegrote kerstmutsen voor Ellert en Brammert

Wat kan je maken van een oud hoeslaken, kippengaas, vulling uit een hondenkussen en rode stof? Saakje van Tellingen van openluchtmuseum Ellert en Brammert weet er wel raad mee. Met deze materialen heeft ze twee metersgrote kerstmutsen gemaakt voor de Schoonoordse reuzen Ellert en Brammert.

"In december gaan wij een kerstmarkt houden, dan is het hele museum in kerstsferen, binnen en buiten", zegt Van Tellingen. "Wat is leuker dan Ellert en Brammert ook van een kerstmuts te voorzien?"

Het museum is op dit idee gekomen toen de flyer voor de kerstmarkt werd ontworpen. "Toen heeft één van de vrijwilligers een kerstmuts op de hoofden van Ellert en Brammert gezet. Direct dachten we: hoe leuk is het om dit in het echt te doen."

Een makkie

Het maken van de kerstmutsen was een kwestie van improviseren. "Ik heb een paar nachten geslapen over hoe ik dit moest aanpakken. Toen ik dit had bedacht, heb ik de mutsen in twee middagen gemaakt. Dat viel dus wel mee", vertelt Van Tellingen.

De reuzen zijn 2,5 meter hoog en de hoofden hebben een omtrek van 1,75 meter, zulke grote kerstmutsen heeft Van Tellingen nog nooit gemaakt. "Ik zei van tevoren dat ik dat zo even zou doen, dat was grootspraak natuurlijk. Ik ben direct naar de markt gegaan voor meters rode stof en heb vanaf het plaatje bedacht hoe ik de rest in elkaar ging zetten."

Achteraf vond Van Tellingen het best simpel, vertelt ze met een lach op haar gezicht. Omdat Ellert en Brammert zo groot en hoog zijn, moesten de mutsen vandaag met behulp van een hoogwerker geplaatst worden.

Kerstmarkt

Het is de eerste keer dat het openluchtmuseum een kerstmarkt houdt. "We hebben inmiddels al meer dan vijftig stenthouders, er komen foodtrucks, toneelspelers, noem maar op", aldus Van Tellingen. Tijdens de kerstmarkt wordt elk huisje voorzien van kerstlichtjes. "Het wordt reuzegezellig", zegt Van Tellingen. Of dit een jaarlijkse traditie wordt, dat weet ze nog niet.

"We willen voor volgend jaar waarschijnlijk weer iets nieuws gaan bedenken, dit is natuurlijk de eerste keer dat we de markt gaan organiseren, dus we zien wel of we dit volgend jaar weer doen."