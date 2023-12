Bewoners Doevenkamp voelen zich al jaren niet veilig, willen actie van gemeente

Bewoners van appartementen aan de Doevenkamp in Assen voelen zich niet veilig in hun eigen buurt. Dat gevoel is nog eens versterkt na de grote brand in een overdekte parkeergarage afgelopen weekend.

De bewoners willen dat de gemeente maatregelen treft tegen de overlast in de buurt. Dat schrijft de vereniging van eigenaren (vve) van Doevenkamp Blok 8 in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Assen.

'Gemeente doet weinig'

In de brief schrijft de vereniging dat bewoners zich al jarenlang ergeren aan de passieve houding van de gemeente. Er wordt volgens de bewoners vrijwel niets gedaan aan vandalisme, vuilnis op straat, drugshandel en overlast van hangjongeren in en rondom de parkeergarage.

De vve wil vooral dat de gemeente in de toekomst beveiligingscamera's ophangt in de parkeergarage. "Daarmee komt er een duidelijk zicht op wat zich afspeelt in deze overdekte parkeergarage en zullen de bewoners zich hopelijk weer veilig gaan voelen", staat in de brief.

Naast de beveiligingscamera's opperen de bewoners het plaatsen van brandmelders en een sproei-installatie.

Onveilig gevoel

In de brief schrijft de vve ook dat bewoners zich al enige jaren niet veilig voelen, niet pas na de brand van afgelopen weekend.

Vve-voorzitter Hans de Vroome vertelt dat er al jarenlang meldingen worden gedaan bij de gemeente. "Over het afval, over geluidsoverlast, over hangjeugd, over drugs. Maar er gebeurt gewoon niets", zegt De Vroome.

'Luister naar inwoners'

Gesprekken met een wethouder of de burgemeester over de problematiek rondom de Doevenkamp zijn er volgens de vve-voorzitter nog nooit geweest.