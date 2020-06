PvdA Hoogeveen wil debat over toekomst college B&W

De PvdA in Hoogeveen vindt dat het college van burgemeester en wethouders niet door kan gaan alsof er niets gebeurd is. Eerst wil de PvdA het college in een raadsdebat ter verantwoording roepen over de miljoenentekorten waar de gemeente mee kampt.

Het college schreef vorige week in de notitie 'De Samenredzaamheid van Hoogeveen' dat het het bestaande collegeakkoord opzegt. Maar volgens de PvdA kan dat niet zomaar. Fractievoorzitter Inge Oosting: "Dat vraagt een stukje politieke legitimiteit en dat vraagt ook uitleg naar je inwoners, in de crisis."

Verzoek afgewezen

De vraag is alleen of het debat er ook echt komt. "Ons verzoek is gisteren afgewezen. Er moeten minimaal drie partijen zijn die dat willen. Ik heb gisteren het verzoek bij andere fractievoorzitters van de gemeenteraad neergelegd en tot dusver wordt het ondersteund door de SGP", aldus Oosting.

'Je moet weten waar je je geld aan uitgeeft'

Maar hoe kan het dat die miljoenentekorten er zijn? "Het is heel hard gegaan in een paar jaar tijd. Je ziet bijvoorbeeld dat bij de jeugdzorg de budgetten in twee jaar tijd met bijna 8 euro miljoen zijn overschreden. Ook is de algemene reserve van 23 miljoen euro leeggetrokken. Het is helder, we hebben het al vaker aangegeven: de kosten in het sociaal domein liggen natuurlijk hoger, maar dat heeft ook alles te maken met inzicht en grip en monitoring van je financiën", aldus Oosting.

Hoogeveen is dan wel niet de enige gemeente met hoge kosten in het sociaal domein, maar volgens Oosting 'moet je wel weten waarom je ergens zoveel geld aan kwijt bent'. "En dat is tot op de dag van vandaag niet voldoende duidelijk in de gemeente Hoogeveen."

Niet na de zomer, maar nu

Het college deed vorige week een aantal voorstellen tot extra bezuinigingen. Het wil onder andere de onroerendezaakbelasting verhogen en de uitgaven aan sportaccommodaties en wijk- en buurtcentra flink verminderen.

Oosting: "Het college verstrekt deze notitie eerst aan de gemeenteraad onder embargo. Op maandag wordt die notitie gepubliceerd en geeft het college een persconferentie. In eerste instantie zou er sprake zijn van een raadsvoorstel, dat wordt vervolgens weer ingetrokken en wordt gezegd: 'Daar kunt u het in het najaar bij de begroting over hebben'."

De PvdA'er is daar niet blij mee. "Zo werkt dat natuurlijk niet, want je gooit wel een bom in Hoogeveen. De inwoners zijn gewoon helemaal ontsteld. Ze vragen zich af wat er nu gaat gebeuren. En om dan per direct als college aan te geven het bestaande coalitieakkoord te vervangen, dat gaat zomaar niet. Dat vraagt politieke legitimiteit, dus daar moet je het als gemeenteraad over hebben. En niet na de zomer, maar nu. Want dat kan niet de hele zomer dooretteren."

Kan dit college verder? 'Serieuze vraag'

Komende donderdag wil het college met de raad praten over de zogeheten strategische beschouwingen. Daarmee slaat het volgens Oosting een paar stappen over. Want is het college zelf wel in staat om Hoogeveen verder te besturen, vraagt ze zich af. "Als de gemeenteraad serieus naar de feiten kijkt, dan is dat wel de politieke vraag die er nu is. Of er voldoende fundament ligt dat je ervan overtuigd bent dat dezelfde mensen het nu voor de zoveelste keer opnieuw gaan proberen? Dat is een serieuze vraag, het gaat om de toekomst van Hoogeveen", aldus Oosting.

