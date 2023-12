Mark Strolenberg als ridder de Tweede Kamer uit

Op zijn laatste dag als politicus in de Tweede Kamer is Mark Strolenberg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Hoogevener heeft twee jaar namens de VVD In de Tweede Kamer gezeten.

Op X zegt Strolenberg over zijn periode in de Tweede Kamer: "Het was een periode waarin ik fantastische en hardwerkende inwoners heb gesproken, waar ik informatieve werkbezoeken heb gehad en inspirerende collega's om mij heen had." Volgens de Hoogevener staat de politiek voor grote uitdagingen maar vertrouwt hij erop dat in verbinding alles mogelijk is.