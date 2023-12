Assen wil fietschaos in centrum te lijf met 300 extra fietsparkeerplekken

Er komen 300 extra fietsparkeerplekken aan de randen van het Asser stadscentrum. Die moeten een einde maken aan lukraak geparkeerde fietsen kriskras in het winkelgebied. Ook de Fietsersbond Assen klaagt al tijden over een tekort aan goede stallingsplekken.

Vooral de fietschaos op het voor miljoenen heringerichte Koopmansplein is een bron van ergernis. De politieke partijen 50PLUS en Stadspartij PLOP vroegen deze zomer of de stallingsplekken niet van het plein konden verdwijnen. Ze willen de boel verplaatsen naar achter de Hema. Daar is voldoende ruimte, vinden de partijen, en zo kan 'de huiskamer van Assen' van het zootje fietsen worden verlost.

Geen behoefte achter Hema

Maar voorlopig denkt het college van B en W aan andere oplossingen, elders in de stad. Want nu zijn er twintig stallingsplekken achter de Hema. "En volgens tellingen worden die niet of nauwelijks gebruikt", zo zegt het college. Ook is er een herontwikkelingsplan voor de locatie achter de Hema in de maak, met onder meer woonappartementen. Daardoor kan het fietsparkeren daar ook alleen maar tijdelijk.

Het college kiest daarom voor meer permanente fietsparkeerplekken op locaties waar volgens tellingen ook de grootste vraag is. Dat zijn de Kop van de Vaart, de Minervalaan, het Apollopad, de Nieuwe Huizen en de Groningerstraat. Er zijn inmiddels schetsontwerpen gemaakt voor de stallingsplekken. Momenteel is de gemeente daarover in gesprek met pandeigenaren en ondernemers.

Fiets-tsunami

De verwachting is dat de extra fietsparkeerplekken er vanaf het voorjaar komen. Ook wil de gemeente de overdekte fietsenstalling in De Nieuwe Kolk beter zichtbaar maken. Als die meer gebruikt wordt, zal dat het Koopmansplein ook wat meer ontlasten, zo verwacht het college.

Na de heropening van het Koopmansplein in 2021, werd er meteen gemopperd over een ware 'fiets-tsunami' op het verfraaide plein met zitbanken, speelplek en fontein. Fietsen werden geparkeerd buiten de daarvoor bestemde vakken. En dat zorgde voor overlast en onveilige situaties.