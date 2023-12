Code geel voorbij in Drenthe, nog klein risico op gladheid

Code geel is in de eerste helft van de ochtend ingetrokken voor Drenthe. Door het vele strooien is het op de meeste plekken goed te doen voor weggebruikers, maar er bestaat nog altijd een klein risico op gladheid.

Gisteravond werd er gewaarschuwd voor ijzel in Zuidoost-Drenthe. Daarnaast is er in bijna de hele provincie gisteravond en afgelopen nacht sneeuw gevallen. Op sommige wegen was het daardoor nog glad. Maar dat probleem is bijna overal verholpen.

"Op de meeste wegen is goed gestrooid. In principe zou het niet glad moeten zijn, al blijft er altijd een risico bestaan. Op plekken waar niet gestrooid is, kan het nog wel glad zijn", waarschuwt Eelco Tukker, projectleider gladheidsbestrijding van de provincie Drenthe.

Temperatuur loopt op

RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg verwacht vandaag een natte dag. "In de loop van de ochtend kan er in de oostelijke helft van de provincie nog wat lichte sneeuw of motsneeuw vallen. Die neerslag zal verder wegtrekken naar het oosten." De rest van de provincie zal last hebben van lichte neerslag, voornamelijk motregen.

De temperatuur loopt op tot 4 graden. Daardoor zal de sneeuw, die nog in sommige delen van Drenthe ligt, in de loop van de dag snel wegsmelten.

Gladde wegen