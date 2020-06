Man gegijzeld en mishandeld in Assen: vijf arrestaties

De gijzeling was op 13 juni aan de Groningerstraat in Assen (Rechten: Persbureau Meter)

De politie heeft vijf mensen aangehouden voor een gijzeling in een huis aan de Groningerstraat in Assen. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om vijf mannen uit Assen, in de leeftijd van 25 tot 43 jaar.

Zaterdagavond 13 juni werd een gewonde man op de Groningerstraat gevonden. Het slachtoffer vertelde aan agenten dat hij was gegijzeld en mishandeld. De man had verwondingen aan zijn hoofd en moest daarvoor worden behandeld in het ziekenhuis.

Een dag later kon de politie een eerste verdachte oppakken, later volgde een tweede arrestatie. "Deze week zijn nog drie verdachten aangehouden", aldus de politie. Volgens een woordvoerder is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding van de gijzeling was. "Alle vijf verdachten zitten nog vast."