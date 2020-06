Ondanks geld van gemeente Meppel geen schot in de zaak Swaenenborgh

Ooit was het een levendig winkelcentrum: Swaenenborgh in Meppel. Nu trekt het nagenoeg lege complex vooral hangjongeren aan. Muren worden beklad, drank en afval worden achtergelaten, etensresten uitgesmeerd en plafondplaten gesloopt.

Het winkelcentrum behoort tot de Van Herk groep, opgericht door miljardair Aat van Herk en is ondertussen in handen van zijn zoons. Volgens de gemeente Meppel lukt het de eigenaar van het complex niet om nieuwe winkeliers te vinden die neer willen strijken in het winkelcentrum. Het winkelcentrum loopt hierdoor nog verder leeg.

Overlast bewoners

"Het gaat hard achteruit", vertelt bewoner Marco Havers die boven het winkelcentrum woont. "Het straalt niets meer uit. Ook onze woningen. Pandjesbazen kopen huizen voor een prikkie op, maar de jonge verhuurders doen er vervolgens zelf niets mee."

Havers woont al sinds 2007 boven de Swaenenborgh. Hij heeft al meerdere keren aan de bel getrokken over dreigende verloedering. Zo werd er een wildpoeper op het parkeerdek aangetroffen. Ook heeft hij samen met andere leden van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) een zomer lang afval geraapt, maar dat was volgens hem ondoenlijk. "Dat is het voordeel van deze coronatijd dat er nu ook weinig evenementen zijn. Daardoor is er ook minder overlast, maar vroeger woonde ik hier leuker."

"De ingang bij de Albert Heijn is nog wel in orde, maar wanneer je de grotten van Swaenenborgh ingaat dan is het net Oost-Europa", vult Roelof Leutscher voorzitter van de VVE aan. "Dit is echt het rattenhol van Meppel."

Geen ontwikkeling

In de politiek wordt al tijden over het winkelcentrum gesproken. Volgens CDA-raadslid Egbert Knorren vooral in verkiezingstijd, daarom stelde hij deze maand nieuwe vragen om erachter te komen wat er in de bestuursperiode is veranderd. Het antwoord is teleurstellend.

"De gemeente Meppel zegt dat er is gekeken naar woningbouw op de plek waar de winkels nu staan, maar dat dit volgens Van Herk niet leidt tot een rendabele exploitatie. Dit is voor mij nieuw", vertelt Knorren. "Het is een teleurstelling dat er geen ontwikkeling plaatsvindt. Of dat nou woningbouw is of iets anders is,...al hebben we daar wel ideeën over."

Wat kan de gemeente eigenlijk veranderen aan de situatie? Eigenaar van het complex is zij immers niet. Volgens de antwoorden op de vragen van Knorren heeft de gemeente gesprekken gevoerd met landelijke, regionale en lokale projectontwikkelaars om hen voor het project te interesseren.

'Verleiden in plaats van dwingen', dat is vanuit de gemeente Meppel altijd de insteek geweest. Alleen lijken de avances op de miljardair niet te werken. In 2017 werd er al gesproken van een 'financiële injectie' van een half miljoen euro om daarmee de herontwikkeling bij marktpartijen aan te jagen. Geld wat nog steeds op de bank staat. "Maar", schrijft de gemeente Meppel aan het CDA "uiteindelijk is het een zaak tussen een mogelijke koper en de eigenaar."

Wat nu?

"We lezen dat er wel gesprekken met de provincie zijn over fondsen, maar we moeten er ook de schouders onderzetten. Wat gebeurt er nu, nu woningbouw geen optie is? Dat horen we graag van het college", legt Knorren uit. Daarom komen er vanuit het CDA nog vervolgvragen.

Bewoners zelf zouden nog wel ideeën hebben. "Een grote bewaakte fietsenstalling, dat zie ik hier wel gebeuren", vertelt Havers. "Er is genoeg ruimte voor innovatie, dat zou ik leuk vinden", gaat Leutscher verder. "Maar iets voor langer dan tien jaar zie ik hier niet gebeuren, dan zal het al wel tegen de vlakte zijn."

Ook oud-wethouder Roelof Pieter Koning was niet trots op zijn dossier. Hij had graag een andere invulling gegeven aan het complex en het aantal leegstaande vierkante meters in het centrum teruggedrongen. Eerder deze maand sprak hij van 15.000 vierkante meter leegstand in Meppel. Eigenaar Van Herk wil zelf niet reageren op de kwestie.