Gekantelde vrachtwagen bij Hoogeveen: lus naar A28 is weer open

In een lus van het klaverblad bij Hoogeveen is vanochtend een vrachtwagen met afvalcontainer gekanteld. Dat zorgde voor een lange file richting Assen.

Rijkswaterstaat was geruime tijd bezig met opruimwerkzaamheden. De lus van de A37 naar de A28 was gedurende dat werk meerdere uren afgesloten. Verkeer vanuit Meppel werd geadviseerd om via Heerenveen naar het Noorden te rijden.