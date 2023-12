Provinciale Staten geeft miljoenensteun aan vliegveld Eelde niet cadeau

Wensdenken

De fracties in de Drentse Staten tonen zich kritisch op de toekomststrategie van GAE. Ewoud Bos (GroenLinks) veronderstelt dat een 'gemiddeld havo-werkstuk beter in elkaar steekt'. "Er is geen harde investering te vinden in het document, die de strategie van het vliegveld kan ondersteunen."