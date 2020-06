Raad van State veegt alle bezwaren tegen windpark van tafel

Het gaat om deelvergunningen die onder meer de aanleg van (bouw)wegen, kabel- en leidingstraten en trafo- en inkoopstations mogelijk maken. Verder regelen de vergunningen de kap en herplant van bomen en andere zogeheten landschappelijke inpassingsmaatregelen.

Een groot deel van de bezwaren en beroepen werd door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de bestuursrechter bezwaarmakers Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, WindNEE en enkele omwonenden in deze uitvoeringsprocedure niet als belanghebbenden ziet. In 2018 heeft de Raad namelijk het inpassingsplan voor het Windpark goedgekeurd.

Toen is de Raad van State ook al uitgebreid inhoudelijk ingegaan op alle bezwaren die tegen het windpark zijn ingebracht. Die uitspraak maakte in principe de weg vrij voor de bouw en ingebruikname van 45 windturbines van maximaal 175 megawatt. Daarna hebben het Rijk, de provincies Drenthe en Groningen, de gemeente Veendam en waterschap Hunze en Aa's een reeks uitvoeringsvergunningen verleend. Dat zijn vergunningen die gaan over het bereikbaar maken van de windparklocatie, de aanleg van stroomleidingen en trafostations om de opgewekte windenergie op het net te krijgen.

Dertig jaar

Al met al ziet de Raad van State geen problemen in de vergunningen. Zo wees de bestuursrechter onder meer het verzoek van de tegenstanders af om een regel in de kabel- en leidingenvergunningen op te nemen om die uiterlijk na dertig jaar weer te verwijderen. De Raad vindt dat niet noodzakelijk. Immers, als de windturbines na 2050 worden verwijderd worden de leidingen ook niet meer gebruikt. Verder zegt de Raad in deze uitspraak niets over de keuze van het type windturbine in het park. Dat had het rechtscollege overigens al tijdens de rechtszitting van afgelopen maart duidelijk gemaakt.

Want zelfs al blijkt later dat het gekozen type windturbine (Nordex N131/3900) meer geluidsoverlast en veiligheidsproblemen oplevert dan het inpassingsplan of de omgevingsvergunningen toelaat, dan is dat een kwestie van handhaving, zei rechter en staatsraad Rosa Uylenburg afgelopen maart in Den Haag.