Veel dierenartsenpraktijken overgenomen: hoge prijzen, maar ook voordelen

En terwijl Evidensia de deur van de kliniek in Norg sluit, heeft het bedrijf tegelijk het plan in september dit jaar het grootste dierenziekenhuis van Nederland in Eelderwolde te openen. Dat ziekenhuis langs de A7 moet de naam Het Noorden krijgen. "We kunnen daar heel specialistische zorg verlenen", vertelt Mark Kuper verder. "Mensen kunnen er bovendien altijd terecht, we willen continu zorg kunnen bieden."

Het is een ontwikkeling die al veel langer in ons land te zien is. Grote ketens als Evidensia en AniCura duiken diep in het dierenwelzijn. Ze nemen steeds meer praktijken over. In onze provincie is rond de 32 procent van de dierenartspraktijken in buitenlandse handen. En dat heeft gevolgen.

Duurder

Jeanette de Lange uit Assen gaat altijd met haar hond naar dierenarts Hommes in Assen. "Een fijne dierenarts, maar sinds de praktijk is overgenomen door AniCura is het daar duurder geworden. Voor een consult van 10 minuten moest ik 46 euro afrekenen en daar kwamen ook nog kosten voor medicatie bij."

Het tv-programma Kassa constateerde eerder grote prijsverschillen bij dierenartsen in Nederland en een forse prijsverhoging. Ook zag Kassa een forse stijging van het aantal huisdieren in ons land sinds corona. Inmiddels hebben we volgens het tv-programma zo'n drie miljoen katten en twee miljoen honden, maar heeft zo'n 34 procent van de eigenaren van de dieren moeite om de rekeningen van de dierendokter te betalen.

Politiek

De Partij voor de Dieren (PvdD) trok hierover eerder ook al aan de bel. Volgens de partij hebben AniCura en Evidensia bijna alle spoeddiensten in de hand. Toenmalig Kamerlid Frank Wassenburg van de partij stelde dat je 's avonds eigenlijk nergens meer met je huisdier terecht kunt en dat de prijzen soms wel twee of drie keer over de kop zijn gegaan.

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw gaf toen aan dat hij er niet veel tegen kan doen. "Het is niet aan mij en ik heb geen instrumenten om buitenlandse partijen te verbieden Nederlandse dierenartsenpraktijken op te kopen."