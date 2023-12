Basisschool De Klimop in Gees gaat tegen de vlakte

Het schoolgebouw dat nu tegen de vlakte gaat, stamt uit 1958, maar de historie op deze plek gaat terug tot 1903, toen hier een nieuwe school gebouwd werd voor het dorp, vertelt Lesschen. "Later kwam hier de Openbare Lagere School, die vervolgens de naam 't Leerhoes kreeg. Op deze plek ligt dus heel veel historie van het dorp." In de tijd dat Lesschen schoolhoofd was, in de jaren zeventig, was het zoals dat heet een tweemansschool.

Mooie momenten en bijzondere schoolreisjes

"We hadden in die tijd in totaal zo tussen de 30 en 35 leerlingen, verdeeld over twee lokalen. Een onderwijzeres deed klas 1, 2 en 3, en ik deed klas 4, 5 en 6." Lesschen: "Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt en ik denk met plezier terug aan alle mooie momenten en bijzondere schoolreisjes." Een speciaal moment was ook de komst van tien Surinaamse kinderen, in 1975, en de deelname van de school aan het kinderprogramma Stuif es in. memoreert het oud-schoolhoofd. ''We hebben hier heel wat meegemaakt. Het had trouwens weinig gescheeld of we hadden de school niet nu hoeven te slopen, want ik kan me nog herinneren dat we een keer vlammen uit de schoorsteen hadden."