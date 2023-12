Miljoen subsidie voor bouw waterstofmachine Hollandia Nieuw-Buinen

Waterstofproject H2 Hollandia in Nieuw-Buinen krijgt van de provincie Drenthe een miljoen euro subsidie voor de bouw van een elektrolyser. Hiermee kan groene waterstof gemaakt worden met stroom uit het zonnepark dat er al ligt. Deze elektrolyser kan per jaar driehonderd ton groene waterstof maken.

In het project H2 Hollandia zitten aannemer Avitec, Novar en Solarfields. Het is een van de eerste Nederlandse commerciële projecten met deze omvang die al zo ver gevorderd is in het ontwikkelproces van de elektrolyser, schrijven de initiatiefnemers.

De totale bouw van de elektrolyser en bijbehorende systemen kost 13,75 miljoen euro. Behalve de initiatiefnemers Avitec (Drenthe) en Novar (Groningen) worden ook andere noordelijke bedrijven ingevlogen bij het bouwen van de elektrolyser. In 2026 moet de 'waterstofmaker' draaien.

Belangrijk voor energie van Drenthe

"De tijdige beschikbaarheid van voldoende, betaalbare en groene waterstof is erg belangrijk voor het langjarige behoud en de groei van economische activiteit en werkgelegenheid in Drenthe", zo schrijft gedeputeerde Henk Jumelet van Energie aan Provinciale Staten.

Voor het proces om groene waterstof te maken, is veel stroom nodig. Dat is afkomstig van de vloeivelden die vroeger onderdeel waren van de afvalwaterzuivering van de voormalige aardappelzetmeelfabriek Hollandia (later Avebe). Hierop is zonnepark Hollandia gebouwd. Het is één van de grootse zonneakkers van het land met 288.278 zonnepanelen. Die leveren een piekvermogen van 115,30 megawatt piek per jaar, genoeg om ruim 35.000 huishoudens tegelijkertijd van groene stoom te voorzien.

Waarom wil Drenthe vooroplopen met waterstof?