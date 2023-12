De Proefkolonie groeit uit zijn jasje, museum in de steigers

Nieuwe expositie

Verbinding wordt ook gelegd tussen het verleden en heden. Naast een groter restaurant wordt aan de andere kant van het museum nog eens een ruimte van ruim 200 vierkante meter gebouwd. In deze 'vierde ruimte' wordt de focus gelegd op hedendaagse armoede. "In de eerste zaal gaat het over het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid en de eerste Koloniën", legt Friso Visser van het museum uit. "In de tweede ruimte volg je vijf gezinnen die vanuit verschillende plekken naar het Noorden trekken, naar de proefkolonie. En in de derde zaal zie je hoe mensen aan het werk gingen, scholing en onderdak kregen."

"Het is de bedoeling dat we dat verhaal doortrekken. Armoede zoals die er in 1818 was, kennen we niet meer in die vorm. Maar er is wel degelijk armoede", stelt Visser. Aandacht voor dat probleem is volgens hem belangrijk. De expositie laat zien dat het niet altijd 'eigen schuld' is, dat er tal van loketten zijn en dat het een zoektocht is naar de juiste hulp. Het laat zien dat er net zoals tweehonderd jaar geleden genoeg goede bedoelingen zijn om mensen te helpen, maar dat het ei van Columbus nog altijd niet gevonden is. "Uit armoede geraken is iets wat moeilijk is, waar we echt wat aan zouden moeten doen."