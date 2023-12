35 krabbels voor betere samenwerking tussen wonen en zorg in Zuidoost-Drenthe

Zuidoost-Drenthe mag zich de eerste noemen: het allereerste regionale woonzorgakkoord van Nederland werd vandaag getekend in Emmen. Ruim 35 organisaties en de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen zetten vandaag hun krabbel onder het akkoord. Alle partijen willen beter en meer samenwerken waar het op zorg en wonen aankomt.

Het regionale woonzorgakkoord is een concrete uitwerking van twee landelijke akkoorden over woningbouw en zorg. Deze zijn door de drie gemeenten weer uitgewerkt tot een regionale vertaling van dat beleid. En dat is weer een springplank naar concrete afspraken die alle partijen samen maken over de behoeften van inwoners op het gebied van wonen en zorg.

Welke zijn dat en wordt dat in samenspraak aangepakt? Voorkomen moet worden dat alle zorg- en maatschappelijke partijen als eilandjes te werk gaan. Er valt meer te halen uit scherper samenwerken, is de gedachte.

Kikkers

Binnen Nederland wordt van elke regio verwacht dat zij de eerder genoemde landelijke akkoorden uitwerken in een regionale variant. Om alle kikkers in de kruiwagen te krijgen en ze daar ook te houden; daar kwam wel even wat bij kijken, aldus wethouder Guido Rink van Emmen.

In de zuidoosthoek van Drenthe is er in ieder geval doorgepakt, want de regio gaat als eerste over de streep. Rink verwacht dat er volgend jaar wat dat betreft concrete spijkers met koppen kunnen worden geslagen.

Inmiddels is een aantal proeftuinen gestart in Geesbrug, Nieuw-Buinen en Klazienaveen. Inzet is om de leefbaarheid te vergroten. In Nieuw-Buinen gebeurt dat onder de vlag van de Buurtkamer in MFA Noorderbreedte. Dit is een voorziening voor inwoners die vragen hebben over wonen, welzijn en zorg.

Wijkverpleging

Bij de Tinten Welzijnsgroep werken lokale wijkverpleegkundigen samen om alle zorgvragen te dirigeren. Er komen namelijk ook veel niet-medische vragen binnen. In dat geval zou informele zorg zoals burenhulp een uitkomst kunnen bieden. De druk op zorgpersoneel is groot en door op deze manier te werken blijft de wijkverpleging in de benen, aldus Tinten.

In Klazienaveen wordt vanuit de huisartsenpraktijk een dergelijke rol opgepakt. Volgens praktijkmanager Kirsty Jaspers vervulde de praktijk de rol van antenne voor zorgvragen in directe omgeving. "Dat deden we al vanuit onszelf. Maar in deze opzet kan het breder worden getrokken."

Veel te winnen