Coevorder oud-wethouder Roelof Frensen overleden

Roelof Frensen is vorige week donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang voor het CDA actief in de gemeentelijke politiek.

Frensen, van huis uit agrariër, deed dat in eerste instantie in de voormalige gemeente Zweeloo en na de gemeentelijke herindeling in de gemeente Coevorden. Hij was onder andere fractievoorzitter van het CDA, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en wethouder.

De Aaldenaar zette in 2006, na meer dan twintig jaar, een punt achter zijn politieke werkzaamheden. Voor zijn inzet ontving hij de erepenning van de gemeente Coevorden.

