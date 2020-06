Rivaliteit en concurrentie worden letterlijk de grond in gestampt bij nieuwe school Beilen

Op papier zijn het nog wel twee aparte schoolbesturen. Maar daar is straks niets meer van te merken, volgens Marcel Klaverkamp. Hij is de voorzitter van het College van Bestuur van het Dr. Nassau College.

"De school is in zijn vorm uniek. Helaas moeten we nog wel twee naambordjes op de gevel hebben. De minister wil dit, omdat mensen moeten weten dat het om twee verschillende scholen gaat. Maar wij doen eigenwijs en wij maken er één school van."

Onderwijs in Beilen moet blijven

De samenwerking was volgens Klaverkamp door de wet- en regelgeving niet makkelijk te regelen. De schoolbesturen verwachten een grote krimp van het aantal leerlingen in Midden-Drenthe.

De samenwerking heeft dan ook een belangrijk doel: "Wij willen dat er middelbaar onderwijs in Beilen blijft. Nu hoeft niet één van de twee scholen te kiezen of hij weggaat. Er moet voor iedereen iets te vinden zijn en wij hebben een concept gevonden waarmee toekomstige leerlingen hier in Beilen hun toekomst kunnen ondergaan."

Jaren van radiostilte

Aan de nieuwe school wordt al meer dan 15 jaar gewerkt. Omdat schoolbesturen het onderling niet eens konden worden, werd het plan eerst van tafel geveegd en na jaren van radiostilte weer uit de ijskast gehaald.

"Het slaan van een paal drukt ook symbolisch iets van het verleden weg. Het drukt rivaliteit, enorme concurrentie en niets met elkaar te maken willen hebben weg. Dat kan niet ver genoeg weggestopt worden", vertelt Marcel Klaverkamp tijdens zijn speech.

Bekijk hieronder de start van de bouw. De tekst gaat verder onder de video.

Op de school worden straks verschillende typen onderwijs aangeboden, waarvan VWO en Havo tot het derde leerjaar. Van de bovenbouwleerlingen van deze niveaus wordt verwacht hun school af te maken in Assen, zoals dat nu ook al het geval is. Even leek er sprake van dat de school ook bovenbouw wilde aanbieden. Maar vanwege de interne concurrentie met de scholen in Assen is dat plan niet doorgegaan.

Hard gewerkt

Daarentegen is het aanbod wel het profiel techniek voor vmbo uitgebreid. "Daar is behoefte aan in de samenleving en we denken dat we met dit profiel ook echt een verrijking van ons onderwijsaanbod hebben", vertelt Alice Vellinga, voorzitter College van Bestuur cs Vincent van Gogh.

De afgelopen maanden is hard gewerkt op het terrein aan De Omloop. De voormalig interieurzaak Oostland Woonland ging tegen de vlakte en de grond werd bouwklaar gemaakt. Volgens de architect Wind & Build design is het bijzonder dat dit project zo weinig vertraging heeft opgelopen.

Volgend schooljaar, september 2021, wordt de school in gebruik genomen. Het is volgens wethouder Dennis Bouwman één van de grootste bouwprojecten van de gemeente Midden-Drenthe.

Lees ook: