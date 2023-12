Toch extra units op sportpark 2e Exloërmond? 'We willen een structurele oplossing'

Het is hoog tijd voor extra units op de voetbalvelden in 2e Exloërmond waar voetbalvereniging De Treffer '16 speelt. Tenminste, als het aan de vereniging zelf ligt. Zij hebben aangegeven dat ze te weinig kleedruimte hebben. De extra kosten voor de gemeente zijn 100.000 euro.

Op dit moment staan er twaalf containerunits, waar onder andere de kantine, bestuurskamer, vergaderruimtes en materiaalopslag in gehuisvest zijn. De Treffer '16 maakt al bijna vijf jaar gebruik van de tijdelijke units. In deze units is geen plaats gemaakt voor kleedruimtes. Voor het omkleden wordt momenteel de sporthal gebruikt.

Niet ideaal

Eerder dit jaar werd al gemeld dat De Treffer '16 volgens de gemeente recht heeft op voldoende kleedvoorzieningen. Het omkleden in de sporthal is niet ideaal, aangezien de kleedkamers ook gebruikt worden door binnensporters. En bovendien liggen de kleedruimtes van de sporthal op een te grote afstand van het hoofdveld volgens de KNVB-norm van vijftig meter, meldt de gemeente.

Nieuwe mogelijkheid

De raad heeft een bedrag van 50.000 euro gereserveerd voor een tijdelijke oplossing voor de kleedruimtes, maar dit bedrag blijkt door de prijsstijging van units niet genoeg. Er is nu de mogelijkheid om bestaande units te plaatsen en aan te passen waarbij de totale kosten 150.000 euro bedragen. De gemeente komt met het voorstel om de extra 100.000 euro uit reserves halen. Hiervoor kunnen vier kleed- en douchevoorzieningen en een scheidsrechterruimte in een sobere vorm worden gerealiseerd.

Voor het realiseren van tijdelijke kleedkamers voor het voetbalcomplex in 2e Exloërmond zijn verschillende scenario's onderzocht. Het plaatsen van nieuwe units, zowel koop als huur, bleek meer te kosten. Met het plaatsen van gebruikte units en zelfwerkzaamheid van de vereniging, is het mogelijk binnen het beoogde budget van 150.000 euro te blijven. In de uitvoering is het de bedoeling dat de vereniging zelf de units gaat opknappen en klaar maken voor gebruik als kleed- en douchevoorziening.

Discussie

Alle partijen vinden dat er nu gekeken moet worden naar een structurele oplossing. Zo loopt komend jaar de vergunning van de tijdelijke units af. "Iedereen die naar die case kijkt die kan op zijn vingers natellen dat we een ton uitgeven aan iets wat volgend jaar niet meer mag. Dat is weggegooid geld", reageert Eisso Kronenberg (Gemeentebelangen).

Er klinken ook andere geluiden. Zo zegt Yannick Olij (PvdA): "Het voetbal in 2e Exloërmond is natuurlijk een langlopende kwestie. We zien het MFA (multifunctionele accommodatie, red) als lange termijn oplossing, maar dit kan niet zomaar gerealiseerd worden, hier gaat tijd overheen. Tot die tijd moet er goed gevoetbald worden, dus het bijplaatsen van units is noodzakelijk. De units kunnen later ingezet worden in zaken elders, dit lijkt ons een verstandige keuze."

Er heersen twijfels bij verschillende raadsleden, zo blijft Gemeentebelangen erbij dat een tijdelijke oplossing, geen optie is. CDA spreekt uit dat het tijd wordt om op deze kwestie eindelijk 'een klap' te geven. Dat de toekomst ligt bij een mogelijk MFA, dat is voor de raadsleden duidelijk. Maar hoe lang het gaat duren, dat is de vraag. Zo geeft VVD aan dat dit wellicht pas in 2028 gaat zijn, daarom is De Treffer '16 nu toe aan een tijdelijke oplossing.