Basisscholen in Sleen willen samen één nieuw schoolgebouw

'Eén school, of ruimte voor eigenheid?'

Of het plan ook leidt tot één grote basisschool in Sleen, is nog niet zeker. Thiele: "Vanuit het dorp krijgen we die wens wel eens te horen, dus dat idee zullen we onderzoeken. Tegelijkertijd is er ook wat voor te zeggen om in één gebouw veel samenwerking te zoeken, maar tegelijkertijd de eigenheid en identiteit per school vast te houden."

Ook de plek van het nieuwe schoolgebouw is nog niet zeker, vult From aan. "Op zich is de bestaande locatie een logische gedachte, aangezien de twee scholen naast elkaar staan, op een goede plek in het dorp. Maar een alternatieve locatie sluiten we op dit moment nog niet uit. Verschillende opties zijn bespreekbaar."

Mocht uiteindelijk besloten worden dat er één nieuw schoolgebouw komt voor twee scholen, dan zijn volgens beide onderwijsorganisaties sowieso veel mogelijkheden om samen te werken. From: "Denk bijvoorbeeld aan het samen gebruiken van een speellokaal en andere faciliteiten."

Samenwerking bevorderen