Eva zamelt rugzakjes in voor kinderen die niets hebben

Rugzakken vol speelgoed voor gevluchte kinderen op Lesbos. Het doel van Eva Klarenbeek uit Darp is om er zoveel mogelijk in te zamelen voor de stichting Because We Carry. Die gaat de tassen binnenkort uitdelen op het Griekse eiland.

Zes rugzakjes heeft Eva al binnen gekregen. Vrolijke kindertassen met prints van dino's, kabouters en lieveheersbeestjes. Ze zijn gevuld met puzzels, kleurpotloden, spelletjes, een speelgoedtrekker. "De kinderen in een vluchtelingenkamp hebben weinig tot niets," vertelt Klarenbeek. Ruim een week geleden zag ze met eigen ogen hoe de kinderen daar leven. Ze was op Lesbos om winterjassen uit de delen. "Meer dan vierduizend winterjassen. Heel mooi om te doen."

Winter

maar niet alleen warme kleding is nodig om de winter in het kamp door te komen. "De kinderen zijn steeds meer binnen omdat het koud wordt. Ze zitten met meerdere families in een tent," legt Klarenbeek uit. "En ja, vermaak je dan maar. Dan is het toch heel erg fijn als ze iets voor zichzelf hebben, of iets waar ze samen mee kunnen spelen om de winter door te komen."

De inzamelingsactie duurt tot 14 december. De rugzakken kunnen worden ingeleverd bij Klarenbeek in Darp. Ook in Assen, Beilen, Hoogeveen en Emmen zijn inleverpunten. Stichting Because We Carry hoopt eind deze maand met een vrachtwagen vol rugzakjes naar Lesbos af te reizen.