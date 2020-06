PvdA Hoogeveen: 'Wethouders moeten weg, zakencollege nodig'

De PvdA in Hoogeveen krijgt zijn zin. Volgende week vindt er een debat plaats over het de rol van het college van burgemeester en wethouders in de financiƫle malaise. Inzet van de PvdA: de wethouders vervangen.

"De PvdA wil dat de huidige wethouders per direct demissionair worden. Ondertussen moet een procedure opgestart worden om nieuwe wethouders te werven", stelt de PvdA in een verklaring. "Wij zien maar één oplossing gezien het feit dat we al over de helft van deze raadsperiode heen zijn: een zakencollege. De nieuwe wethouders worden geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij."

'Gewoon' in de raadszaal?

Morgenavond vergadert het college met de gemeenteraad over de zogeheten strategische beschouwingen, waarin wordt gekeken naar manieren om de financiële nood zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Met steun van de SGP en de SP is het PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting gelukt een debat op de agenda te krijgen over het college zelf.

Dat debat vindt overigens pas volgende week plaats, op 2 juli. Wat de PvdA betreft gebeurt dat 'gewoon' in de raadszaal en niet via een videoverbinding. Vraag die boven de markt hangt is of het college nog in staat is Hoogeveen te besturen. Voor de PvdA is het antwoord dus duidelijk nee.

"Het is voor ons niet acceptabel dat het college op dezelfde wijze blijft voortmodderen", zegt Oosting. "Meerdere keren hebben wij het college de vraag gesteld of zij zich capabel achten de problemen het hoofd te bieden. Die vraag opnieuw bevestigend beantwoorden, is voor ons niet langer geloofwaardig."

Winkel

Oosting zal in het debat niet alleen de rol van het college onder vuur nemen, maar ook de rol van de collegepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie. Ze vindt dat de partijen te gelaten reageren, ook nu het college heeft toegeven fouten te hebben gemaakt.

"Deze stap zal ons niet in dank worden afgenomen door collegepartijen en het college", blikt ze vooruit op haar ultieme poging het bestuur te veranderen.

