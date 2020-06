Emmen één van de hoofdplaatsen van de Nationale Sportweek

Emmen is in september één van de drie hoofdplaatsen van de Nationale Sportweek van NOC*NSF. Dat is een landelijk evenement waarbij sport voor iedereen tien dagen lang wordt gepromoot om mensen meer aan het bewegen te krijgen.

Onder het motto 'Sport doet wat met je' worden van 18 tot en met 27 september verschillende sportactiviteiten voor jong en oud georganiseerd in Emmen. De andere twee zogenoemde host city's zijn Eindhoven en Nieuwegein.

Stokje overnemen van Assen

Afgelopen jaar was Assen één van de hoofdplaatsen van de Nationale Sportweek. "De gemeente Emmen neemt als host city het stokje over van de gemeente Assen. Hiermee wordt opnieuw bevestigd hoe belangrijk sport binnen de provincie Drenthe is, juist in tijden van corona", zegt Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF.

"Al snel na de corona-uitbraak werd het initiatief 'Emmen beweegt binnen' gelanceerd. Hiermee bewijst de stad hoe inventief ze is op het gebied van sport", aldus Kaper. "Dit sluit mooi aan op ons gedachtegoed waarbij we inzetten op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van sport; iedereen moet altijd op elke manier kunnen sporten."

Minder sportende tieners

Door het verbod om samen te sporten in de eerste maanden na de corona-uitbraak in Nederland, constateert de gemeente Emmen dat vooral jongeren tussen de 12 en 18 jaar minder zijn gaan sporten of zijn gestopt. Daarom is de sportweek voor Emmen van groot belang, stelt sportwethouder René van der Weide.

"Sportief bewegen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid, maar ook voor het contact; iets samen doen. We willen het mogelijk maken dat iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen met sport en bewegen", zegt Van der Weide (Wakker Emmen). "Daarvoor hebben we met heel veel verenigingen een lokaal sport- en beweegakkoord gesloten. Tijdens de sportweek werken we aan de uitvoering van dit akkoord."

Voorbeeldfunctie

De drie hoofdplaatsen hebben tijdens de sportweek een voorbeeldfunctie voor de rest van het land. De Nationale Sportweek wordt voor de 17e keer gehouden.